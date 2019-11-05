الجامعة الاسلامية: استئناف الدروس في الفروع والكليات كافة لمرحلة الاجازة بدءا من غد

اعلنت رئيسة ​الجامعة الاسلامية​ في ​لبنان​، ​دينا المولى​ عن استئناف الدروس في الفروع والكليات كافة لمرحلة الاجازة بدءاً من صباح يوم غد الأربعاء 6/11/2019.

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