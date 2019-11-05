النشرة: اجراءات امنية للجيش عند مدرسة "ثانوية الراهبات" بعبرا بسبب تهديد مديرتها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان "​الجيش اللبناني​ اتخذ اجراءات امنية عند مدرسة "ثانوية الراهبات" في عبرا، على خلفية التهديدات التي تعرضت لها المدرسة بعد انتشار تسجيلات صوتية لمسؤولة المدرسة ورد أحد المحامين عليها".

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