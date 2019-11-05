توضيح من الجمارك حول موضوع البيع بالمزاد العلني

أعلنت ​المديرية العامة للجمارك​ حول موضوع البيع بالمزاد العلني، أنه "حاول بعض الأشخاص إعلاميا استغلال موجة ​الحراك الشعبي​ ومطالبه، لتصويب سهامه على المديرية العامة للجمارك، عبر تناول موضوع البيع بالمزاد وإيهام الرأي العام بأنه مزاد وهمي، بقصد التشويش وعرقلة عمل هذه المديرية العامة المتركز في ضبط التهريب، في ظل النتائج المحققة مؤخرا، حيث بلغت قيمة الرسوم المحصلة 27,042,879,486 ل.ل والغرامات المحصلة 10,048,964,353ل.ل. نتيجة لضبط المخالفات الجمركية.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية أنه " أولا: لمعالجة المشكلة الكبيرة المتمثلة بتكدس البضائع المتروكة في المخازن الجمركية والتي انقضى عليها مهلة الإيداع القانونية وتخطتيها بكثير، ومنها الأثات والأمتعة الشخصية المستعملة، تم الإيعاز بضرورة العمل بالأحكام القانونية المتعلقة ببيعها بالمزاد العلني تطبيقا للمواد 437 و438 و 441 من قانون الجمارك، ما أدى إلى تحصيل مبالغ كبيرة للخزينة تجاوزت الملياري ليرة ومنع هدر ​المال​ العام وتحقيق وفر كبير من خلال منع انخفاض قيمتها بمرور الزمن وسوء حفظها، وتوفير مساحات كبيرة بأمس الحاجة إليها (تقدر قيمة ال م2 في المرفأ ب 25 ألف $).

- ثانيا: منعا لاستغلال موضوع إحدى الإرساليات التي هي عبارة عن عفش منزلي وأمتعة شخصية مستعملة خاصة بإحدى السيدات، نورد ما يلي:

- إن العفش المنزلي مستورد في شهر أيلول من العام 2018 وارد ضمن مستوعب، سبق وأن تم التصريح عنه بموجب بيان جمركي في شهر ك2 من العام 2019، مع الإعفاء من الرسوم و​الضرائب​ وفقا للقانون، بعد أن تقدمت صاحبة العلاقة شخصيا بطلب موقع من قبلها مرفقا بالمستندات المطلوبة.

- تم الكشف على محتويات المستوعب والتحقق من مطابقة البضائع للتصريح وللمستندات المرفقة به واستوفيت الرسوم والضرائب المتوجبة لقاء إعطائها إيصالا نظم بإسمها.

-لم يتم سحب المستوعب من المرفأ بل ترك لغاية نهاية شهر نيسان 2019، حيث أدرج للبيع في المزاد العلني وفقا لما ينص عليه القانون بالنسبة للبضائع المتروكة.

- لدى الإستعلام عن سبب ترك هذا المستوعب، بالرغم من توفر إمكانية إخراجه من قبل صاحبة العلاقة وعدم توجب أي رسوم، تبين أنه نتيجة لخلاف مع الشاحن، ولدى الإستفسار عن ذلك، أعلمنا بأن الشحن تم بواسطة المدعو ت.س، الذي تم التواصل معه شخصيا لمرات عدة من خلال رسائل صوتية عبر تطبيق ​الواتساب​ وهو خارج البلاد، حيث أفاد بأن شركة النقل في ​لبنان​ تطالب صاحبة العلاقة بدفع مبالغ إضافية كبيرة دون وجه حق.

3- إزاء هذا الواقع وتطبيقا للقانون، وافقت المديرية العامة على تسليم البضاعة إلى صاحبها لقاء استيفاء مبلغ مليون ليرة لبنانية بدل أجور أعمال إضافية وخدمات جمركية ناتجة عن عملية تركها وعرضها للبيع بالمزاد.

وفي خلاصة هذا الأمر، لقد تم استيفاء كامل الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع، فضلا عن تحصيل مبلغ مليون ليرة إضافي للخزينة".

ولفتت الى أن "الإدعاء بأي معلومات أو وقائع مغايرة لما تم ذكره وتوضيحه أعلاه، يتيح لصاحب العلاقة التقدم بشكوى أمام الجهات المعنية، حفاظا على الحق ومنعا للتشويش والتضليل اللذين لن يثنيا هذه المديرية العامة عن متابعة جهودها المكثفة على صعيد مكافحة التهريب ومنع هدر المال العام".

وارفق البيان بصور عن المستندات المثبتة للوقائع المبينة أعلاه:

- البيان الجمركي

- نتائج المعاينة

- مذكرة تصفية الرسوم

- إيصال قبض جمركي

- تصفية الرسوم للمسافرين

- إيصال قبض جمركي(​متفرقات​)

- طلب إقرار وتعهد موقع من قبل صاحبة العلاقة

- موافقة مديرية إقليم جمارك ​بيروت​ على الإعفاء

- إفادة قنصلية لبنان العامة في دبي

- لائحة بمحتويات البضائع المشحونة إلى لبنان

- إفادة سكن

- إلغاء إقامة.