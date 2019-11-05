حراك العسكريين المتقاعدين دان ما صدر حول استحضار عن الجيش الإسرائيلي

دان حراك العسكريِّين المتقاعدين "ما صدر خلال فتح الأوتوستراد عند نقطة ​ذوق مصبح​ لجهة إستحضار ​الجيش الإسرائيلي​ والتصفيق لبعض الكلام العدائي للوطن والجيش"، مناشدا ​القضاء​ المختص لـ"إجراء المقتضى وفقاً للقوانين المرعيَّة الإجراء".

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