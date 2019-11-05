النشرة: اعتصام عند تقاطع "إيليا" بصيدا وإقفاله بكافة مساربه بسبب كثافة المشاركين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "المحتجين رفعوا منصة جديدة عند تقاطع إيليا وقد اطلقوا عليها ساحة ثورة 17 تشرين"، مشيراً إلى "إقفال التقاطع بكافة مساربه بسبب كثافة المشاركين في الاعتصام المفتوح في المكان".

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