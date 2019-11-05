عبد المنعم يوسف ردا على شقير: العقود واضحة مهما علت الاصوات

رد المدير العام السابق لهيئة "أوجيرو"​ ​عبد المنعم يوسف في حديث تلفزيوني ​ على وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد شقير​، قائلا "خدمات ​الهاتف​ الخليوي والثابت والانترنت ولكن بالتحديد الخليوي هي خدمات تنتج في ​لبنان​ وتستهلك في لبنان وتستوفى رسومها واسعارها في لبنان"، مؤكداً أن "العقود واضحة مهما علت الاصوات والمبارزات والتجني بالشخصي وتحويل الامور لا ينفع".

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