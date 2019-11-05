شربل: كل مطالب الشعب محقة وعلينا ايجاد طريقة لارضاء الجميع

شدد الوزير السابق ​مروان شربل​ على أن "كل مطالب الشعب محقة وعلينا ايجاد طريقة لارضاء الجميع"، مشيرا الى أنه طلب من ​الأجهزة الأمنية​ أن "تنتشر بين المتظاهرين بلباس مدني لمراقبة أي شخص يشتبه به لتوقيفه والتحقيق معه وذلك بناء على مخاوف".

وأكد شربل في حديث تلفزيوني أنه "على ​الدولة​ أن تبحث عن طرق لحل الأزمة حتى لا تزيد العقد، فهناك من يريد إفشال الدولة والمظاهرة، كما يجب على الأجهزة الأمنية أن تهتم بأمن المتظاهرين وليس فقط أن تقمعهم وتفرقهم"، لافتا الى أنه "في موضوع ​الفساد​ يحكى بالشارع أن بعض الأموال يتم تهريبها من البنوك الى ​سويسرا​".

وسأل: "ماذا تنتظر الدولة لا تتحدث مع السفير السويسري لإيجاد طريقة قانونية لحجز الأموال؟"، داعيا الدولة الى "تحصيل حقها الضائع على الأرض، من أموال ​الأملاك البحرية​ والنهرية، فهل معقول أن إيجار ​نادي الغولف​ 2500 ليرة والـATCL 1500 ليرة، أسأل الدولة اذا هي تريد الخروج من المشكلة الكبيرة لماذا لا توقف الفساد، السرقة الى اليوم موجودة".