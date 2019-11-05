مخيبر: يحق لمجلس النواب ممارسة التشريع والرقابة في فترة تصريف الأعمال

أكد النائب السابق ​غسان مخيبر​ أنه "يحق ل​مجلس النواب​ ليس فقط التشريع بفترة تصريف ​الحكومة​ للأعمال، بل يحق له أيضا ممارسة التشريع والرقابة"، داعيا رئيس المجلس ​نبيه بري​ "ليس فقط لإطلاق ثورة تشريعية بل أيضا ثورة رقابية أو حتى قضائية لوضع الوزراء مثلا بالمحاكمة إذا كانوا مقصرين بأعمالهم، كأن يتمنعوا عن القيام ب​تصريف الأعمال​".

ولفت مخيبر في حديث تلفزيوني الى أنه "من الواضح أن مجلس النواب في السابق مارس هذا الحق وهي ليست أول مرة يجتمع خلال فترة تصريف الأعمال".