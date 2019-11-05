مخيبر: يحق لمجلس النواب ممارسة التشريع والرقابة في فترة تصريف الأعمال

أكد النائب السابق غسان مخيبر أنه "يحق لمجلس النواب ليس فقط التشريع بفترة تصريف الحكومة للأعمال، بل يحق له أيضا ممارسة التشريع والرقابة"، داعيا رئيس المجلس نبيه بري "ليس فقط لإطلاق ثورة تشريعية بل أيضا ثورة رقابية أو حتى قضائية لوضع الوزراء مثلا بالمحاكمة إذا كانوا مقصرين بأعمالهم، كأن يتمنعوا عن القيام بتصريف الأعمال".
ولفت مخيبر في حديث تلفزيوني الى أنه "من الواضح أن مجلس النواب في السابق مارس هذا الحق وهي ليست أول مرة يجتمع خلال فترة تصريف الأعمال".
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