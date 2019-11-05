بطيش: أي مرسوم او أي قرار لا يعلو فوق القانون ولا فوق الدستور

اكد وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ في حديث تلفزيوني ان "أي مرسوم او أي قرار لا يعلو فوق القانون ولا فوق ​الدستور​"، مشيراً إلى أن "القوانين اللبنانية واضحة جداً".

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