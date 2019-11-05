ذكرت معلومات قناة الـ"MTV" أنّ "​مصرف لبنان​" لم يحلّ إلّا 85 بالمئة من مشكلة ​المحروقات​، لأنّ ​وزارة الطاقة والمياه​ لم تقم حتّى الآن بالمتوجّب عليها بهذا الموضوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: مصرف لبنان حل 85 بالمئة فقط من مشكلة المحروقات لأن وزارة الطاقة لم تقم بالمتوجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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