شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تم مراجعة معاشات التكافل الاجتماعى وضمها لتكافل وكرامة آخر العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التضامن، إنه سيتم الانتهاء من مراجعة كل معاشات التكافل الاجتماعى أواخر ديسمبر، ليتم ضمها إلى برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلي منح بقدر 180 ألف دولار، و 980 ألف دولار، بواقع مليون دولار، لدعم البحوث التى تخدم برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت وزيرة التضامن فى كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، أن الوزارة ستنظم قوافل طبية لتنظيم الأسرة، وستصرف أدوية للأمراض المزمنة، ضمن مبادرة حياة كريمة، متابعة: "وقعنا مع 22 جمعية أهلية، بواقع 80٪؜ من التمويل".

وأشارت الوزيرة، أن بدء العمل علي مشروع حياة كريمة فى أول يوليو المقبل بتوجيه من رئيس الجمهورية، وأنه فى أول يوليو المقبل، ستكون الوزارة قد انتهت من العمل فى 43 قرية فى 22 محافظة، لافتة إلى أن الوزارة طلبت مليار و 200 مليون لدعم المبادرة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن اللجنة المشكلة بتكليف من رئيس الوزراء، قاربت على الانتهاء من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانونى التأمينات الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وإن مسودة مشروع الحكومة لقانون الضمان الاجتماعى سيتم الانتهاء منها آخر ديسمبر.

وأضافت الوزيرة فى كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى المنعقد برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من قانون الطفل، وأنها أرسلت مسودة مشروع قانون الترخيص للعيادات الخاصة وتنظيم عملها، وكذلك مسودة تشريع تنظيم المراكز الخاصة لعلاج الإدمان الخاصة بناء على توجيه من وزارة الداخلية، على خلفية شكاوى من العديد من الأهالى ضد مراكز خاصة لعلاج الإدمان.

وأشارت الوزيرة، إليّ أن الوزارة أيضا انتهت من مقترح قانون تحليل العاملين للمخدرات بعد توجيه الرئيس، علي خلفية حادث محطة مصر، وهو الأمر الذى لا يعالجه قانون الخدمة المدنية بالشكل المطلوب.