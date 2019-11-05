شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مراد: روايات نجيب محفوظ لا تتناسب مع العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الروائى أحمد مراد، عندما اكتب نص وسيناريو يجب أن أنسى السينما واخلص للنص، والرواية يجب أن تظل كما هى رواية.

وأوضح أحمد مراد خلال مشاركته فى فعاليات معرض الشارقة الدولى للكتاب بدورته 38، كما يجب أن يكون الكاتب مصورا ينقل للقارئ المشاهد داخل العمل، حتى يتخيل القارئ الوقائع.

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وأضاف مراد، كما يجب للكاتب أن يراعى فى كتابته للرواية التطور العصرى حتى يتناسب مع التقدم من حيث سرعة الأحداث، فهناك روايات للكاتب العالمى نجيب محفوظ بها ايقاع بطيئ ففى الروايات نظل لنص الروايه حتى ننتقل إلى حدث جديد، وهذا لا يتناسب مع الإيقاع الحديث الآن.

وأشار مراد، إلى أن كتابة السيناريو صعبة للغاية، ولكل رواية قدسيتها، وحتى احذف جملة منها يحتاج أن اتمتع بالندالة الفنية، ولهذا عندما اقوم بتحويل رواية إلى سيناريو انسى تماما إننى كاتب الرواية.