نجم الوداد يرحل لقطر لتشخيص إصابته والنادي الأحمر يسارع الزمن لتجهيز نجومه

مر فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، للسرعة النهائية من أجل تحضير لاعبيه المصابين للمباريات المهمة التي تنتظر الفريق، سواء على المتسوى المحلي، القاري، أو العربي، خاصة إياب الديربي الذي سيجمعه بالغريم التقليدي، الرجاء البيضاوي، في 23 من الشهر الجاري.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأحمر، فإن إدارة النادي قررت بعث لاعبه صلاح الدين السعيدي لقطر، من أجل عرض إصابته على أطباء مختصين بمركز “اسبيتار” الدولي، الذي عولج فيه لاعب الرجاء أيضا، عبد الإله الحافيظي.

وأكدت المصادر ذاتها، أن السعيدي، لن يجري عملية جراحية، كما تم الترويج لذلك، فإن الرجل سيكتفي فقط بعرض إصابته على أطباء مختصين، خاصة بعد أن عاودته في الكثير من المناسبات، وغيبته عن عديد من المواعيد المهمة، منذ انطلاق الموسم.

وبخصوص مستجدات عيادة النادي، المليئة في الفترة الأخيرة باللاعبين النمصابين، فإنه من المرتقب أن يعود كل من محمد الناهيري ووليد الكرتي للتداريب الجماهعية، في حصة اليوم الثلاثاء، بعد أن تعافيا بشكل كبير من الإصابة، فيما مازال اللاعب أيمن الحسوني يجري تداريب انفرادية، في أفق الانضمام للمجموعة في الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب النادي الأحمر، في استرجاع كافة عناصره الأساسية، المؤثرة في الفريق، خاصة وأنه يعول عليها كثيرا في الواجهات المتعددة التي ينافس عليها، سواء في البطولة المحلية، عصبة الأبطال الإفريقية، أو منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.