“فيديو السيلسيون” يغضب المغاربة.. “البزناسة” يخترقون المدارس واتهامات للآباء والسلطة بـ”التواطؤ” – فيديو

بعد تداول فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهد صادمة، لعدد من التلاميذ وهم يتعاطون مادة ”السلسيون” قرب المؤسسة، حيث يدرسون، في مدينة مني ملال، أعرب عدد من المواطنين لـ ”اليوم 24” عن أسفهم لهذه الظاهرة.

وقال المواطنون الذين استقى الموقع تصريحاتم، إن الظاهرة د تشكل مسلسلا من فضائح تناول المخدرات بجميع أشكالها داخل المؤسسات، وخارجها، مشيرين إلى تواجد العديد من بائعي المخدرات في جنبات المؤسسات التعليمة.

وحمل أحد المتدخلين المسؤولية للآباء، والسلطة، في مراقبة أبنائهم، وحماية جنبات المدارس من هذه الحالات المؤسفة، التي لا تبشر بالخير.

وكانت المصالح الأمنية في بني ملال قد أفادت، في بلاغ سابق، أنها تفاعلت بشكل جدي، وسريع، مع مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة الماضي، يظهر فيه بعض التلاميذ، والتلميذات، وهم يتعاطون مادة مخدرة عن طريق الاستنشاق “لصاق السلسيون”.

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وتم الاستماع إلى تلميذة قاصر، تبلغ من العمر 12 سنة، بحضور ولي أمرها، كما تم تحصيل إفادة أحد الشهود بغرض تحديد ظروف، وملابسات تعاطي تلك المادة المخدرة، وتشخيص المتورطين في ترويجها.

وأكد البلاغ ذاته أن الأبحاث، والتحريات الأمنية، المنجزة مكنت من التوصل إلى هوية الشخص المتورط في تزويد القاصرة بتلك المادة المخدرة، والذي يجري البحث لتوقيفه، وإخضاعه للأبحاث التمهيدية اللازمة، كما تتواصل التحريات للاستماع إلى باقي التلاميذ، الذين ظهروا في الشريط، وهم يتعاطون تلك المواد.