في بادرة إنسانية.. نهضة بركان يخصص مداخيل مباراته أمام السريع لمشجعه محسن – صورة

أعلن فريق نهضة بركان لكرة القدم، تخصيص مداخيل مباراته المؤجلة عن الأسبوع الثاني من البطولة الا حترافية، أمام ضيفه سريع واد زم، غدا الأربعاء، لمشجعه محسن لحميدي.

ودعا الفريق البرتقالي جماهيره إلى الحضور بكثافة من أجل إنجاح حملة المساعدة لمحسن، علما أن ثمن التذاكر تم تحديده في 10 دراهم للمدرجات الجنوبية والشمالية، و20 درهما للمدرجات المشكوفة.

ويبحث نهضة بركان في ثالث ظهور له ببطولة هذا الموسم، عن تحقيق فوزه الثاني، بعدما فاز بواحدة وتعادل في أخرى، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

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ويسعى أبناء طارق السكتيوي إلى استغلال معنوياتهم المرتفعة لحسم اللقاء لصالحهم، خاصة أنه يأتي بُعيد ثلاثة أيام من سحقهم لفوسا جونيور الملغاشي بخماسية نظيفة، والذي مكنهم من التأهل إلى دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

من جهته، يتطلع السريع إلى عودة بنتيجة إيجابية من بركان، إذ خاض الفريق خمس لقاءات في البطولة، حقق خلالها فوزا وحيدا، وتعادل وحيد، بينما مني بالهزيمة في ثلاث مناسبات.