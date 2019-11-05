تركيا تعقتل 3 من أقرباء البغدادي بينهم شقيقته -صور

نشرت وكالة رويترز صورة قالت إنها لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي التي صرح مسؤول تركي بارز بأنها تخضع للتحقيق بعدما اعتقلتها القوات التركية في مدينة أعزاز شمالي سوريا، أمس الاثنين.

كما نشرت الوكالة صورتين لزوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا ويخضعان للتحقيق.

وقال المسؤول إن رسمية عواد، شقيقة البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا، وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.

وقال المسؤول “نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش”.

وحسب المسؤولين الأتراك، قُبض على شقيقة البغدادي في محافظة حلب، الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي منذ اجتياح قواته المناطق السورية الحدودية مع تركيا الشهر المنصرم.

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واعتبر مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، القبض على شقيقة البغدادي بمثابة “مثال آخر على نجاح” العمليات التركية في مكافحة الإرهاب.

وعُثر على رسمية في بيت متنّقل، حيث كانت تعيش هي وزوجها وزوجة ابنها وخمسة أطفال، بحسبما نقلت تقارير عن مسؤول تركي، مضيفا أنها تخضع لاستجواب للتحقق مما إذا كانت عضوا في جماعة متطرفة.

وللبغدادي العديد من الإخوة والأخوات. ومن غير المعروف يقينًا ما إذا كانوا لا يزالون أحياء، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.



وحسب المسؤولين الأتراك، قُبض على شقيقة البغدادي في محافظة حلب، الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي منذ اجتياح قواته المناطق السورية الحدودية مع تركيا الشهر المنصرم.

وقُتل أبو بكر البغدادي في 26 أكتوبر المنصرم، بعد عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وأكد تنظيم (داعش) في تسجيل صوتي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام موت زعيمه وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.