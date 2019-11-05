الفنيدق: بسبب تراكم الديون.. شخص يرمي بنفسه من سطح مسكنه

شهدت مدينة الفنيدق، أمس الاثنين، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على رمي نفسه من سطح مسكنه.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الراحل يدعى “م.ه”، ويبلغ من العمر 54 سنة، كان يملك محلا لبيع المواد الغذائية المهربة من سبتة المحتلة، قبل أن يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية.

ورجح شهود عيان أن يكون سبب الانتحار هو تراكم الديون على الراحل، خصوصا أنه عبر عن ذلك للمقربين منه أكثر من مرة.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسن الثاني في الفنيدق، فيما باشرت مصالح الأمن إجراءاتها القانونية اللازمة.