قنوات أبوظبي ترد على جماهير الرجاء بخصوص تغطيتها لـ”ديربي العرب”

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ردت مجموعة قنوات ” أبوظبي الرياضية” على اتهامات جماهير الرجاء البيضاوي، بالإنحياز للغريم التقليدي الوداد، خلال تغطيتها لمباراة الديربي التي جمعت بينهما، يوم السبت الماضي، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
ونشرت المجموعة الإماراتية، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، تدوينة مرفقة بفيديو لجماهير الفريق الأخضر، جاء فيها: ” لإزالة اللبس والتوضيح .. فإن مباريات بطولة كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال تنقل عبر الاتحاد العربي لكرة القدم وتأخذ أبوظبي الرياضية شارة المباراة كما تصلها بدون تدخل فني منها..”.
رد القناة الإمارتية، جاء بعد أن شن أنصار الفريق الأخضر هجوما كبيرا على القناة الإماراتية، وصفحتها الرسمية على فايسبوك، تتهمها فيها بالإنحياز للفريق الأحمر وجماهيره في تغطية “ديربي الديربي” سواء من ناحية الصورة، وصوت الجماهير، وحتى التحليل.
وخصصت المجموعة، تغطية صحفية استثنائية لهذه المباراة، انطلقت قبل أزيد من اسبوع، كما أوفدت طاقما إعلاميا كبيرا للدار البيضاء من أجل تغطية الحدث.
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