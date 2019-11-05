“زواج مريم سعيد من ديبلوماسي عربي” يشغل السوشل ميديا

انتشرت، أخيرا، أنباء بمواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بزواج الإعلامية المغربية، مريم سعيد، بثري عربي، وأنها مستقرة معه، حاليا، في عاصمة الضباب لندن.

وسبق أن نشرت مجلة “سيدتي”، قبل مدة، أن مريم سعيد تزوجت من دبلوماسي عربي، وملحق ثقافي لإحدى الدول العربية في أوربا، ويحمل الجنسية الإيطالية، وقد تعرفت إليه منذ عام تقريبا، في حين أن الأخبار المتداولة توضح أنهما مستقران، حاليا، في لندن.

وحاول “اليوم 24″، مرات عديدة، التواصل مع مريم سعيد، لتأكيد خبر زواجها، أو نفيه في حال كان الأمر غير صحيح، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، علما أنها ابتعدت منذ شهور عن الأضواء، وحتى نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي أوقفته، وغابت عن تقديم البرامج، كذلك، بعدما انسحبت من تقديم برنامج “إم بي سي ترانديغ”.

ويبدو أن مريم سعيد، قررت إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، لتفادي تكرار ما حصل معها عندما انفصلت عن خطيبها السابق قبل زفافها بأيام قليلة.