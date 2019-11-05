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الإمارات ترفض منح تأشيرة دخول لمفتي القدس

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مصدر فلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات رفضت إصدار "تأشيرة دخول"، لمفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لحضور مؤتمر دولي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، نقلا عن مصدرها (تحفظت عن ذكر اسمه)، قوله إن السلطات الإماراتية، لم تصدر تأشيرة لحسين لحضور مؤتمر دولي يعقد على أراضيها.

وكان من المقرر أن يصل مفتي فلسطين، لدولة الأمارات يوم الأحد الماضي؛ لكن عدم حصوله على تأشيرة، حال دون ذلك.

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وأشار المصدر إلى أن السلطات الفلسطينية، خاطبت السلطات الإماراتية بشكل رسمي حول الأمر، مضيفا:" الأمور في طريقها للحل".

ومنذ عدة سنوات، يسود خلاف بين السلطة الفلسطينية والإمارات، على خلفية دعم الأخيرة، للقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.

 

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