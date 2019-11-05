حوادث الطرق: مصرع شخصين قرب كفرمندا والمغار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب (26 عاما) مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 784، قرب بلدة كفرمندا؛ كما لقي شخص آخر (60 عاما) مصرعه بانقلاب جرار زراعي قرب بلدة المغار، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، جاء أن سائق دراجة نارية (26 عاما) لقي مصرعه في حادث طرق بين مركبة خاصة ودراجة نارية، وقع على شارع رقم 784 قرب بلدة كفرمندا، مساء اليوم.

وكانت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان قد أجرت عمليات إنعاش للشاب في محاولة لإنقاذ حياته، لكنها أعلنت وفاة المصاب بعد أن باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

ولفتت المصادر الطبية إلى أنها نقلت رجلا (45 عاما) بالإضافة إلى طفلين (خمسة وثلاثة أعوام)، إلى المستشفى، وقدّرت إصابتهم بالطفيفة.

وفي حادث آخر، لقي حسني يوسف عباس مصرعه في حادث انقلاب جرار زراعي وقع مساء اليوم، قرب بلدة المغار.

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وذكرت الطواقم الطبية أنها قدمت الإسعافات الأولية لمصاب من جراء انقلاب الجرار، حيث أصيب بجروح بالغة. وأضافت أنه تم الإعلان عن وفاة المصاب متأثرًا بجراحه بعد فشل محاولات الإنعاش.

كما أصيب شخص، بجروح وصفت بـ"المتوسطة"، في حادث طرق في مدينة رهط. وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصاب إلى عيادة محلية.

بدورها، قالت طواقم "نجمة داوود الحمراء" إنها عملت على نقل المصاب، وهو فتى في الـ15 من عمره، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج، وأوضحت أنه مصاب في منطقة الرأس والصدر.

وأسفرت حوادث الطرق في البلاد عن مصرع 275 شخصًا على الأقل منذ مطلع العام الحالي، أي بزيادة تقدر بنحو 35 ضحية مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي.

واعتبر رئيس جمعية "ضوء أخضر" (أور ياروك)، المعنية بالسلام والوقاية على الطرق، أن "هذا العام هو عام فشل للحكومة الإسرائيلية، بينما يدفع المواطنون الثمن".