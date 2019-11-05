الحسينية: لماذا نصبت بوابة كهربائية على مدخل البلدة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار نصب بوابة كهربائية على مدخل بلدة الحسينية، الواقعة جنوب شرق منطقة الشاغور في الجليل، تساؤلات أهالي البلدات المجاورة الذين قصدوا الشارع الموصل إليها.

وفي الطريق الموصل إلى بلدة الحسينية، نصبت لافتات تنبه السائقين من أن الشارع مغلق ولا يوجد ممر من داخل البلدة حيث تم تخصيصه لسكان البلدة حصرًا.

طه سواعد (عرب 48)

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة المحلية في بلدة الحسينية، طه سواعد، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الهدف من نصب البوابة الكهربائية على مدخل البلدة هو منع حركة السير التي تضايقنا بشكل فظيع، والحفاظ على سلامة أبنائنا وأملاكنا بالإضافة إلى وضع حد للإزعاج الذي لطالما عانينا منه في الليل والنهار".

وأوضح أن "الشارع الداخلي للبلدة لا يحتمل حركة سير قوية كالتي شهدناها من قبل، ولذلك فإن الوضع لا يطاق ورأينا بهذه البوابة الحل الوحيد لوضع حد لهذه المعاناة، سيما وأننا بدأنا نلاحظ تأثيرها في تخفيف حركة السير، وفي غضون الأيام القريبة سيتم إغلاق الشارع ليخدم فقط السكان والضيوف فقط".

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وأضاف "عانينا الأمرين على مدار السنوات السابقة من الإزعاج في ساعات الليل وحوادث الدهس وتأخر الطلاب عن الوصول لمدارسهم بسبب ازدحام حركة السير، وبعد الفحص تبين بأن غالبية حركة السير هي من خارج البلدة وبناء على ذلك قمنا بنصب هذه البوابة".

ولفت إلى أنه "نرحب بكل من يقصد بلدتنا، وخلال الأيام القريبة سيكون بإمكان المواطنين التحكم بالبوابة من خلال الهواتف الخليوية واستقبال الضيوف من خارج البلدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا أقدمنا على هذه الخطوة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان في البلدة".

وختم سواعد بالقول إنه "بعد التوجه لمجلس إقليمي ميسغاف جرى رصد ميزانية لتوسيع البلدة من جديد، بالإضافة إلى تخطيط وشق شارع من خارج البلدة لخدمة السكان الذين يقصدون البلدات المجاورة، ونحن نلمس في الفترة الأخيرة تجاوبا مع القضايا الملحة التي نطالب بتوفيرها رغم التهميش الذي عانينا منه في السنوات الماضية".