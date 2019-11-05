الإمارات مرحبة باتفاق الرياض: يساهم في استقرار اليمن

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وكالة أنباء الإماراتالثلاثاء 2019/11/5 10:19 م بتوقيت أبوظبي
الإمارات تثمن دور السعودية في التوصل لاتفاق الرياض
رحبت الإمارات، الثلاثاء، باتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت دعمها و مساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.
وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي كان لها الدور المحوري في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار وإنجاز الاتفاق المهم.
وثمن البيان الدور الإيجابي والبناء للسعودية على الساحة اليمنية، واصفا المملكة بالركيزة الأساسية للأمن القومي العربي والخليجي.
وشدد على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.
ودعا البيان إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن خلال الفترة المقبلة ودعم استقراره والمساهمة في بناء اقتصاده.
وجددت الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام.
وأشادت بتحالف الحزم الذي تقوده السعودية ودوره في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها مجددة التزامها بهذه الشراكة المباركة وهذا التحالف الخير.
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