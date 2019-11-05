مصر ترحب باتفاق الرياض: خطوة مهمة نحو حل شامل باليمن

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/11/5 09:47 م بتوقيت أبوظبي
مراسم توقيع اتفاق الرياض
أعربت مصر عن ترحيبها بتوقيع اتفاق الرياض، الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشادت الخارجية المصرية، في بيان، بالاتفاق الذي يعد خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية.
وشددت على ضرورة الالتزام بكافة مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وثمن البيان الجهود التي بذلتها كل من السعودية والإمارات في سبيل التوصل للاتفاق.
وأكد البيان دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وفي وقت سابق، وقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، ما يدشن لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
حضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
"اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجه ضربة موجعة للمخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.
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