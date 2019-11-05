سلاح الجو الليبي يقصف مواقع للمليشيات في سرت وغريان

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، أن قواته الجوية شنت ضربات على معسكر الساعدي بسرت حيث تستخدم مرافقه كمخازن لمعدات وأسلحة المليشيات الإرهابية.

كما أكد استهداف تجمع للمليشيات بمعسكر أبو معاذ بغريان الذي يتمركز به عدد من المرتزقة.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارات جوية استهدفت تمركزاً للمليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في بوابة غوط الريح القريبة من مدينة غريان.

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كما استهدف الجيش الليبي، أمس الإثنين، مخزن أسلحة وذخائر، وطائرة مسيرة عبر غارات مكثفة على مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن معارك عنيفة يخوضها الجيش الليبي تخللتها غارات على عدة مواقع في مختلف أنحاء غرب ليبيا.

وأشار المسماري، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الإثنين، إلى أن معلومات استخباراتية أكدت أن طائرة شحن عسكرية ترافقها طائرة أصغر حجمًا هبطت في مطار معيتيقة مساء الأحد، مبينًا أن طائرة الشحن تحمل على متنها ذخائر وأسلحة لدعم المليشيات، كما كانت تحمل أيضًا طائرة مسيرة تركية.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين المليشيات التابعة لحكومة السراج، وقوات الجيش الوطني التابعة بقيادة المشير خليفة حفتر.