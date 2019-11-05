شكري لكبير مستشاري ترامب: يتعين إنهاء الاحتلال التركي لسوريا

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، على ضرورة وضع حد للدور التخريبي لتركيا في المنطقة وإنهاء احتلالها غير الشرعي لأجزاء من شمال سوريا.



جاء ذلك خلال لقاء شكري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب.

وأطلق الرئيس التركي عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

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وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية لمدة 120 ساعة، لضمان انسحاب آمن لقوات سوريا الديمقراطية.



كما بحث وزير الخارجية المصري مع كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب سبل دفع العلاقات المتميزة بين القاهرة وواشنطن إلى آفاق أرحب، ودعم آليات التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يتوافق مع طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويسهم في تعزيزها وتعميقها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكيفية التوصل إلى حلول سلمية للصراعات في المنطقة، خاصة في ليبيا وسوريا.

كما تناولت المباحثات ملف سد النهضة، حيث استعرض الوزير شكري بشكل مفصل الجهود المصرية المتواصلة على مدار السنوات الخمس الماضية، للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق المصالح المصرية والسودانية والإثيوبية.

وأعرب الوزير المصري عن شكره وتقديره للمبادرة الأمريكية باستضافة اجتماع يجمع بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة البنك الدولي في واشنطن، غداً الأربعاء.