من كان بصحبة ضابط أمريكي ليلة اختفائه بإيران قبل 13 عاما؟

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية قيمة جائزة مالية إلى نحو 20 مليون دولار نظير تقديم معلومات حول روبرت ليفنسون الضابط السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المختفي في جزيرة إيرانية منذ 13 عاما.

وسلطت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية الضوء، في تقرير لها، الثلاثاء، على ليفنسون الذي ترفض السلطات الإيرانية التعاون مع واشنطن إزاء الكشف عن مصيره بعد اختفائه الغامض في جزيرة كيش جنوب البلاد عام 2007.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد حدد سابقا قيمة مكافأة بنحو 5 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات حول ضابطه السابق روبرت ليفنسون.

وتعتقد السلطات الأمريكية أن ليفنسون اعتقل خلال رحلة له إلى جزيرة كيش الإيرانية عام 2007، في حين تدعي سلطات طهران أنها لا تعرف شيئا عن مصيره بعد اختفائه لدى مغادرته البلاد.





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وذكر التقرير، نقلا عن محامي أسرة ليفنسون، أن المحقق الفيدرالي الأمريكي كان ليلة اختفائه قبل 13 عاما بصحبة شخص إيراني يطلق عليه داوود صلاح الدين، وهو متهم باغتيال علي أكبر طباطبائي المتحدث باسم السفارة الإيرانية لدى واشنطن خلال العهد البهلوي قبل عام 1979.

ولفت تقرير إذاعة فردا، التي تبث من التشيك، إلى أن روبرت ليفنسون كان مشغولا بمهمة في جزيرة كيش تتعلق بإجراء تحقيقات خاصة حول تهريب السجائر لحساب شركة كبرى (لم تذكر هويتها).

وفي سياق متصل، طالبت سارة ليفنسون ابنة المحقق الفيدرالي المختفي السلطات الإيرانية بإطلاق سراح والدها فوريا.





واعتبرت ليفنسون أن أباها قابع رهن الأسر منذ 4000 يوم وهي مدة تجاوزت فترة 444 يوما قضاها رهائن أمريكيون داخل سفارة واشنطن لدى طهران بعد اقتحامها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1979.

يشار إلى أن النظام الإيراني يرفض الاعتراف بحاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى رفض تقديم الخدمات القنصلية لهم حال اعتقالهم لأسباب مختلفة داخل البلاد؛ فيما تتهم أمريكا ودول أوروبية طهران باختطاف الأجانب كرهائن لديها بهدف المساومة سياسيا.