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سفير السعودية باليمن يشيد بدور الإمارات المثمر لإنجاز اتفاق الرياض

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الثلاثاء 2019/11/5 09:36 م بتوقيت أبوظبي

مراسم توقيع اتفاق الرياض بشأن اليمن

أشاد سفير لدى اليمن، محمد آل جابر، بالدور المثمر والإيجابي للإمارات في إنجاز "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق، الثلاثاء، "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وقال سفير السعودية لدى اليمن إن اتفاق الرياض يؤكد حرص المملكة على اليمن، وأن الحوار هو الطريق الأمثل لحل المشكلات وتجاوز الأزمات.

وأكد أن الاتفاق يمهد لتفاهمات أوسع بين مكونات وأبناء الشعب اليمني، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

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حضر مراسم توقيع الاتفاق الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

كذلك حضره المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وجميع سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، رعت المملكة العربية السعودية مشاورات في مدينة جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل توحيد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية، وتجاوز الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر أغسطس/آب الماضي.

تسببت الصراعات داخل المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية في إرباك استكمال عملية تحرير باقي المناطق اليمنية، ومنحت مليشيا الحوثي الانقلابية الكثير من الاسترخاء، لكن اتفاق الرياض سيدشن مرحلة جديدة من توحيد الصف وتوجيه الزناد نحو عدو واحد هو الانقلاب الحوثي.

ويضمن "اتفاق الرياض" حلولاً جذرية لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، التي تفاقمت داخل صفوف الشرعية خلال الأشهر الماضية، بما يضمن توحيد القرار وحضور الدولة ومؤسساتها بجميع المحافظات المحررة.

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