بومبيو: نشعر بالقلق من تقارير عن مضايقة الصين لأسر نشطاء من الويغور

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق من عدة تقارير تتحدث عن أن الحكومة الصينية قامت "بمضايقة وسجن واحتجاز" أفراد من أسر نشطاء من المسلمين الويغور ومن قصص نشرها من نجوا من معسكرات شينجيانغ.

وأضاف بومبيو في بيان أن بعض الحالات تعرضت لإساءة المعاملة بعد فترة وجيزة من لقاء نشطاء مع مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية الأمريكية. وكرر بومبيو دعوة واشنطن لبكين للإفراج عن كل المحتجزين والكف عن المضايقات التي يتعرض لها الويغور الذين يعيشون خارج الصين.