انت الان تتابع بومبيو: نشعر بالقلق من تقارير عن مضايقة الصين لأسر نشطاء من الويغور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق من عدة تقارير تتحدث عن أن الحكومة الصينية قامت "بمضايقة وسجن واحتجاز" أفراد من أسر نشطاء من المسلمين الويغور ومن قصص نشرها من نجوا من معسكرات شينجيانغ.
وأضاف بومبيو في بيان أن بعض الحالات تعرضت لإساءة المعاملة بعد فترة وجيزة من لقاء نشطاء مع مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية الأمريكية. وكرر بومبيو دعوة واشنطن لبكين للإفراج عن كل المحتجزين والكف عن المضايقات التي يتعرض لها الويغور الذين يعيشون خارج الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نشعر بالقلق من تقارير عن مضايقة الصين لأسر نشطاء من الويغور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.