شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو النظام الإيراني لـ«العودة الفورية» إلى الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

دعت بريطانيا النظام الإيراني اليوم (الثلاثاء) إلى إلغاء قرارها إستئناف انشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض، وقالت إن عليها «العودة الفورية إلى الالتزام الكامل» بالاتفاق النووي المبرم في 2015.

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وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان «تصرفات ايران الأخيرة تخالف الاتفاق وتشكل خطراً على أمننا القومي».

واضاف «نريد أن نجد سبيلاً مستقبلياً من خلال الحوار الدولي البناء ولكن على إيران تنفيذ التزاماتها والعودة الفورية إلى التنفيذ الكامل» للاتفاق النووي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن اليوم أن بلاده ستستأنف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فردو على مسافة حوالى 180 كلم إلى جنوب العاصمة طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق النووي.