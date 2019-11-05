شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 13 محتجاً بالرصاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

قتلت قوات الأمن العراقية 13 محتجاً على الأقل بالرصاص خلال 24 ساعة مضت، متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبياً على مدى أسابيع، فأطلقت الرصاص الحي في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للأحزاب السياسية التي تسيطر على الحكومة.

فبعد مقتل ثمانية أشخاص نهار أمس (الإثنين) قتلت قوات الأمن خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص أثناء الليل أو في الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء) منهم شخص قتل بالرصاص الحي، أثناء دفن آخر قتل قبل بضع ساعات وفقا لما قالته مصادر أمنية وطبية لرويترز.

وقتل ما يزيد على 260 محتجاً في في المظاهرات العراقية منذ بداية أكتوبر احتجاجاً على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران.