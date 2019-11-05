شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تستأنف أنشطة نووية جديدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران)
أعلنت إيران اليوم (الثلاثاء) استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة، في تراجع إضافي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.
جاء ذلك على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قال في خطاب القاه بمناسبة افتتاح مصنع «الحرية»، أن إيران ستستأنف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فردو (على مسافة حوالى 180 كلم إلى جنوب العاصمة طهران)، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق النووي.
وذكر روحاني في خطابه بان إيران لديها بموجب الاتفاق في مفاعل فردو 1044 جهازاً للطرد المركزي من الجيل الأول آي آر 1 «تدور دون ضخ الغاز فيها».
وتابع «اليوم سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية (الإيرانية) أن تبدأ بضخ الغاز في هذه الأجهزة» مؤكداً «سنتخذ الخطوة الرابعة والجديدة غداً».
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