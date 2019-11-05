شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» ترحب باتفاق الرياض وتشيد بدور المملكة في صناعة السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي على اتفاق الرياض اليوم (الثلاثاء) في العاصمة السعودية الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، ورئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والوقوف جبهة واحدة في مواجهة ميليشيات الحوثي، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تبشر ببداية مرحلة جديدة للتوصل إلى تسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن العزيز.