9 إيرانيين يتقدمهم نجل خامنئي تلاحقهم عقوبات أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بإيران، بينهم نجل المرشد الإيراني، إضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بالتواكب مع الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها أن العقوبات التي شملت مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، وضمت مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، ورئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي «لدوره في قمع الثورة الخضراء (الانتفاضة الشعبية التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009) وإعدام السجناء في إيران».

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن النظام الإيراني يواصل استهداف المدنيين الأبرياء لاستخدامهم كـ «بيادق» في العلاقات الخارجية الفاشلة، متعهدا بفرض مزيد من العقوبات عليه.

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وتابع بيان البيت الأبيض «سنواصل فرض عقوبات على إيران إلى أن تغير سلوكها العدائي.. على النظام الإيراني أن يختار».

واستطرد قائلا «بدلا من أن تكون إيران الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب، يمكنها أن تضع الشعب الإيراني في أولوياتها، يمكن أن تختار السلام بدل حجز الرهائن والاغتيالات والتخريب والاختطاف البحري والهجمات على أسواق النفط العالمية».

وختم بالقول «الولايات المتحدة تسعى للسلام، ونحن ندعم الشعب الإيراني. لقد حان الوقت للنظام الإيراني أن يفعل الشيء نفسه».

يشار إلى أنه في 4 نوفمبر عام 1979، اقتحم مئات الإيرانيين السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 مواطنا أمريكيا لمدة 444. وانتهت الأزمة في 20 يناير 1981 بإطلاق سراح الرهائن.

أبرز من طالتهم العقوبات: