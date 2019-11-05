شكرا لقرائتكم ترمب: اتفاق الرياض بداية جيدة لحل نهائي في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن اتفاق الرياض بداية جيدة للوصول إلى اتفاق نهائي في اليمن.

وغرد ترمب على "تويتر" حول الاتفاق: "بداية جيدة جدا. أرجوكم اعملوا بجد من أجل تسوية نهائية" لأزمة اليمن.

وتمت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وثمنت أطراف دولية وعربية جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يحفظ استقرار اليمن.