شكرا لقرائتكم بعد اتفاق الرياض.. الحكومة اليمنية تعود إلى عدن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، اليوم الثلاثاء، أنها ستعود إلى عدن خلال أسبوع.

وقال بادي، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي، سيعود إلى عدن قريباً بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستؤدي القسم أمام هادي في عدن.

وتمت اليوم مراسم التوقيع على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

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وإثر التوقيع، كتبت رئاسة مجلس الوزراء اليمني على حسابها في "تويتر": "الاتفاق التاريخي الذي رعته السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز يهدف إلى تجاوز الأحداث الأخيرة في عدن".

وأضافت: "الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة ووحدة الصف الوطني في مواجهة "الانقلاب الحوثي" واستكمال استعادة الدولة في ضوء المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً".

بدوره، ثمّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة على حسابه في تويتر "الجهود الاستثنائية التي بذلتها السعودية في رعاية لقاءات جدة والرياض وما تمخض عنها من اتفاق يحقن دماء اليمنيين".

وأكد أن "الاتفاق يعزز وحدة الصف الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب".