- بدأت المناورات المصرية الروسية في 26 أكتوبر الماضي وتستمر حتى السابع من نوفمبر المقبل في مصر. * القوات المشاركة - وحدات دفاع جوي مصرية روسية - تضم 4 أنواع صواريخ مضادة للطائرات (أرض - جو) - أكثر من 100 جندي روسي بالإضافة إلى القوات المصرية * الأهداف - رفع حالة الاستعداد القتالي في وقت قياسي - توفير الحماية لتشكيلات مردعة أثناء الحركة Advertisements - تنفذ القوات رماية صاروخية بالذخيرة الحية - استخدام صواريخ _"إيجلا - إس" لتدمير مروحيات معادية - حماية موقع استراتيجي والتصدي لهجوم جوي معاد * الصواريخ المشاركة (بحسب وزارة الدفاع الروسية) - صواريخ مضادة للطائرات "تور إم 2 داي" - صواريخ "إيجلا إس" المحمولة على الكتف - صواريخ مضادة للطائرات "باك إم 2 داي" - أنظمة صواريخ "شيلكا" الذاتية الدفع

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كانت هذه تفاصيل خبر «انفوجراف».. 13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية «سهم الصداقة 1» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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