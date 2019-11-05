أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "النصوص القانونية بالنسبة للقضاء وفق ما لديه بعيدا عن اي ضغط سياسي، ​القضاء​ الحالي بالقوانين الموجودة يمكنه ان يستعيد الامول المنهوبة"، مشيراً الى أن "هناك مجموعة من ملفات الفساد التي تقدمنا بها للقضاء تسهم في هذا الامر".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فضل الله أن "لدينا حاجة ملحة لاصلاح القضاء، وكل من يتحدثون عن ​مكافحة الفساد​ علهم ان يبعدوا يدهم عن القضائ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: القضاء الحالي بالقوانين الموجودة يمكنه ان يستعيد الامول المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.