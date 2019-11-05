LBC: باسيل تقدم من الحريري بصيغة طرح ثلاثية للحكومة ولا وجوه سياسية بارزة فيها

كشفت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لقناة "LBC" أن رئيس التيار ​جبران باسيل​ تقدم من رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ بصيغة طرح ثلاثية للحكومة ولا وجوه سياسية بارزة فيها، مبينة أن طرح باسيل يقوم على ان يسمّي الحريري شخصية اخرى ل​رئاسة الحكومة​ توافق عليها القوى السياسية والشخصية الأبرز لتولي المنصب هي وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، على أن تسمي القوى ال​سياسة​ وزراء من اصحاب الاختصاص و​الكفاءات​ وأن يكونوا محررين من القيود السياسية للإسراع بإنجاز الإصلاحات.

كما قدم إقتراحا آخر، بتشكيل حكومة اختصاصيين بدون سياسيين وأن يطرح على ​المجتمع المدني​ أن يمثل بها حتى تكون الحكومة حكومة عمل بعيدة عن المشاكل السياسية وأن يسمي الحريري من يريد لرئاستها بموافقة جميع الافرقاء، وتمني باسيل أن يكون كل الوزراء كشفوا عن حساباتهم وحركتها.

وأكدت المصادر أن لا تقدم على صعيد حسم الاتفاق على مضمون الحكومة، لكن اللقاء كسر الجمود السياسي ومن المتوقع أن يسرع عجلة التقدم في الملف الحكومي، مشيرة الى أن باسيل حمل نتائج المشاورات الى ​بعبدا​ و"​حزب الله​" عبر مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب ​وفيق صفا​، والحريري سيعرضها على رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ لبلورة صيغة مشتركة.

وأوضحت أن التركيبة ستضم وجوه جديدة مصدر ثقة للشعب و​المجتمع الدولي​، مشيرة الى أن الفيتو على باسيل سقط، وتوليه المفاوضات يعني أن دوره السياسي سيكون كما قبل 17 تشرين الأول.