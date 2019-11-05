"موديز" تخفض تصنيف لبنان الإئتماني من Caa1 الى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية

أعلنت وكالة "​موديز​" للتصنيف الإئتماني، تخفيض تصنيف ​لبنان​ من Caa1 الى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية، وتخفيض الحد الأقصى لسندات الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل في لبنان إلى Caa1 و Caa3 على التوالي كما تم تخفيض سقف السندات والودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية إلى B2، بينما تبقى السندات والودائع قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية غير أولية.

وأوضحت الوكالة في بيان أن "تراجع التصنيف الى Caa2 يعكس الاحتمالية المتزايدة لإعادة جدولة الديون أو ممارسة إدارة المسؤولية الأخرى التي قد تشكل تقصيرًا بموجب تعريف Moody's منذ فتح المراجعة لخفض تصنيف Caa1 في بداية تشرين الأول"، مشيرة الى أن "الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة النطاق واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين، أدت إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان على أساس تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، مما يهدد استمرارية ربط الاستقرار واستقرار الاقتصاد الكلي".

ولفتت الى أن "فترة المراجعة ستسمح للوكالة بتقييم احتمالية سيناريو إعادة هيكلة الديون الذي قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين من القطاع الخاص أكبر مما يتماشى مع تصنيف Caa2"، متوقعة "إكمال المراجعة في غضون ثلاثة أشهر".

*ترجمة "النشرة".