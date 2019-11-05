توجّه رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، لافتًا إلى أنّ "بكلّ محبّة أقول لك بأنّ طرحك لآليّة حكومة التكنوقراط مرفوض. فإذا كلّ جهة ممثّلة حاليًّا تسمّي ممثّليها، هذا سيعني أن كلّ وزير سيشاور معلّميه بكلّ "زغيرة وكبيرة، يعني يا محلا ​الحكومة​ الحالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب للحريري: طرحك لآلية حكومة التكنوقراط مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.