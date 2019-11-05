اعلنت الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي في بيان، انه "تم انتخاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيسا للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي وهي ثاني أعلى سلطة في الإتحاد.
وتضم اللجنة التنفيذية التي تم انتخاب أعضائها أيضا اليوم من قبل الجمعية العامة: الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإتحاد للطيران طوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس كامل العوضي، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران الكابتن أحمد عادل، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، المدير العام - الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر، المدير العام للخطوط السعودية سامي سندي، والرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي".
كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب محمد الحوت رئيسا للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.