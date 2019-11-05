انتخاب محمد الحوت رئيسا للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي

اعلنت الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي في بيان، انه "تم انتخاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ل​طيران الشرق الأوسط​ ​محمد الحوت​، رئيسا للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي وهي ثاني أعلى سلطة في الإتحاد.

وتضم اللجنة التنفيذية التي تم انتخاب أعضائها أيضا اليوم من قبل الجمعية العامة: الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإتحاد للطيران طوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس ​كامل العوضي​، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ل​مصر للطيران​ الكابتن أحمد عادل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ​الخطوط الجوية القطرية​ ​أكبر الباكر​، المدير العام - الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر، المدير العام للخطوط ​السعودية​ سامي سندي، والرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي".