توجّه رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​، قائلًا: "يا محمد شقير الرايح كتر من الملايح بدل القبايح"، لماذا لا تبادر إلى إلغاء رسم الـ25 دولار الشهري على الخط الخليوي، وهي "تشبيحة" غير موجودة في أية دولة في العالم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لشقير: لماذا لا تلغي "تشبيحة" رسم الـ25 دولار الشهري على الخط الخليوي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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