منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: الحرب التجارية بين الصين وأميركا تضر بالبلدين

شدّدت المسؤولة في "منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)"، باميلا كوك هاملتون، عقب زيادة الرسوم الجمركية الّتي فرضتها كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والصين، على أنّ "الحرب التجارية الخاسرة للجانبين تضرّ ليس بالبلدين المتنافسين فحسب، بل تهدّد كذلك استقرار الاقتصاد العالمي والنمو المستقبلي".
ولفتت في تقرير، إلى أنّ "الرسوم الأميركية تسبّبت في انخفاض بنسبة 25 بالمئة في الواردات الأميركية من السلع الصينية في النصف الأول من العام 2019 وحده".
وكان قد تبادل البلدان فرض الرسوم الجمركية على سلع بمليارات الدولارات في إطار الحرب التجارية بينهما.
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