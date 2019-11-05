لاريجاني: ترامب يسعى فقط لنهب الثروات النفطية لدول المنطقة

اعتبر رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ ان "الرئيس الامیرکي ​دونالد ترامب​ يسعى من خلال سياساته الغاشمة وتجاهل استهداف القوميات المختلفة في ​سوريا​ وغيرها من الدول الاقليمية، يسعى فقط للاستحواذ على الابار النفطية لهذه البلدان"، مشيراً إلى ان "ترامب اعلن مؤخرا انه لا شأن له بالقضايا القومية في المنطقة بل يسعى الى نهب الثروات النفطية لمنطقة ​الشرق الاوسط​ ".

واكد "ضرورة الاهتمام برفع حيوية ​اقتصاد​ البلاد في الظروف الراهنة"، مشيراً إلى أن "نظام ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية اولى اهتماما ب​البنى التحتية​ للبلاد"، قائلا "ان هذه الجهود اثمرت عن بناء الطرق وايصال شبكة ​الغاز​ الى جميع المناطق وبناء ​المستشفيات​".

واوضح لاريجاني ان "هذه الاجراءات تبرهن ان النظام الشعبي للجمهورية الاسلامية الايرانية قد بذل ما بوسعه من اجل الاعمار"، مؤكدا ان "البلاد بحاجة للوحدة والوفاق الوطني اليوم اكثر من اي وقت مضى".