وزير الخارجية البريطاني: الإجراءات الإيرانية الجديدة تهدد أمننا القومي

اعتبر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن "الإجراءات الجديدة من قبل إيران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي تمثل تهديدا بالنسبة للأمن القومي للمملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الأخيرة لإيران تتعارض بشكل واضح مع هذه الصفقة وتمثل تهديدا بالنسبة لأمننا القومي".
ولفت إلى "إننا نريد إيجاد سبيل يقود إلى الأمام عبر حوار دولي بناء، لكن على إيران تنفيذ الالتزامات التي تحملتها والعودة العاجلة إلى تطبيقها الكامل".
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