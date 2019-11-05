دعا رئيس "ائتلاف دولة القانون" ​نوري المالكي​، خلال إطلاقه مبادرة لحلّ الأزمة الراهنة في ​العراق​، إلى "التوقّف عن التصعيد ورؤية حقيقة المخاطر الّتي تحيط بالعراق". ولفت إلى أنّ "مبادرته تتضمّن دعوة حركة الاحتجاج إلى تشكيل وفد تفاوضي للدخول في حوار مسؤول مع الحكومة لتحقيق المطالب"، مركّزًا على أنّ "وفد حركة الاحتجاج والحكومة يتّفقان على جهة ثالثة ضامنة لتطبيق الاتفاق عمليًّا وفق سقف زمني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المالكي دعا المتظاهرين للاتفاق مع الحكومة العراقية بضمان جهة ثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.