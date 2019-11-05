السيسي: تطوير سيناء أمن قومي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان "الحلول الحقيقة لبناء دولة أمر ليس بسيطا"، مشيراً إلى أن "مصر خلال الخمس سنوات الماضية ضخت استثمارات هائلة في سيناء"، لافتاً إلى ان "تطوير سيناء قضية أمن قومي".
ولفت إلى ان "مصر دولة منظمة لبناء المدن الجديدة، و"يجب على الجميع أن يعلم أن الدولة لديها أجهزة تخطط لها للبناء، لذلك لابد من إعطاء الفرصة من أجل البناء والتنمية"، مشيراً إلى أن "الاستقرار والأمن والنوايا الطيبة يتم ترجمتها لخطوات عملية وتنفيذية ملموسة".
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