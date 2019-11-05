السيسي: تطوير سيناء أمن قومي

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ان "الحلول الحقيقة لبناء دولة أمر ليس بسيطا"، مشيراً إلى أن "مصر خلال الخمس سنوات الماضية ضخت استثمارات هائلة في ​سيناء​"، لافتاً إلى ان "تطوير سيناء قضية أمن قومي".

ولفت إلى ان "مصر دولة منظمة لبناء المدن ​الجديدة​، و"يجب على الجميع أن يعلم أن ​الدولة​ لديها أجهزة تخطط لها للبناء، لذلك لابد من إعطاء الفرصة من أجل ​البناء​ والتنمية"، مشيراً إلى أن "الاستقرار و​الأمن​ والنوايا ​الطيبة​ يتم ترجمتها لخطوات عملية وتنفيذية ملموسة".