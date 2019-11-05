بيسكوف: روسيا قلقة إزاء استئناف إيران تخصيب اليورانيوم وتؤيد الحفاظ على الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف "أنّنا نراقب بقلق تطوّر الوضع"، إزاء قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض جنوب طهران.
ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّنا نؤيّد الحفاظ على الاتفاق النووي مع الدول الكبرى"، مؤكّدًا "أنّه يتفهّم القلق الإيراني إزاء العقوبات الأميركية غير المسبوقة وغير الشرعية المفروضة على طهران".
وكانت قد أعلنت إيران في وقت سابق اليوم، عزمها استئناف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فردو، الّتي كانت مجمّدة بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.
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