مسؤول تركي معارض: الغرب استخدم أردوغان أداة لتنفيذ مخططاته في سوريا

أكد رئيس ​حزب الشعب الجمهوري التركي​ ​كمال كيليتشدار أوغلو​ أن "الغرب يستخدم الرئيس التركي رجب ​أردوغان​ أداة في تنفيذ مخططاته الاستعمارية في ​سوريا​ والمنطقة"، مشيراً إلى ان "أردوغان ارتكب أخطاء استراتيجية فادحة في سوريا فهو لم يفهم أهميتها إقليمياً ودولياً حيث فتح حدود ​تركيا​ على مصراعيها لإدخال التنظيمات المسلحة والأسلحة إليها".

ولفت إلى أن "أردوغان لم يعمل على محاربة ​تنظيم داعش​ في سوريا"، مشيرا إلى "​سياسة​ النفاق التي يتبعها فهو يتحدث باستمرار عن وحدة سورية ولكن كل ما فعله ويفعله يخالف ذلك"، مضيفاً "أردوغان انتهج سياسات استبدادية فردية"، مفيداً بأنه "قضى على الديمقراطية في تركيا ويخاف من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الذي أهانه شخصياً وهدده في رسالته ولكنه لم يرد عليه خشية الكشف عن أسرار ثروته الشخصية".